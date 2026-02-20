Namo Bharat Train: राजस्थान के अलवर में कब तक चलेगी हाईस्पीड ‘नमो भारत’ ट्रेन? नया अपडेट आया सामने

दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जुलाई-2021 में भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसे तीन चरणों में बांटा था। उस समय भी स्टेज-3 (एसएनबी से अलवर) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की बात कही गई थी। पांच साल बीत जाने के बाद भी वर्ष 2026 के पत्र में अलवर का हिस्सा अभी भी बाद के चरणों में ही है। ऐसे में निकट भविष्य में रैपिड रेल (नमो भारत) की सुविधा केवल बावल (हरियाणा बॉर्डर के पास) तक ही मिल पाएगी।