Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां बाईपास रोड की सबसे बड़ी अड़चन दूर, अब रफ्तार पकड़ेगा काम; जल्द ही फर्राटा भरेंगे वाहन

बिशनगढ़ रोड से श्रीराम ग्रेनाइट इकाई के सामने बने ओवरब्रिज से बाईपास रूट की शुरुआत हो रही है। यहां से होकर लेटा गांव के पास से सांकरना जवाई नदी पुल को क्रॉस कर मुख्य मार्ग पर पहुंचा जा सकेगा। औद्योगिक क्षेत्र तक आवाजाही करने वाले भारी वाहनों के लिए यह मार्ग लेटा जीएसएस के पास से गोल निंबड़ी, धवला अंडरब्रिज से औद्योगिक क्षेत्र तक एक ट्रैफिक रिलिफि कोरिडोर प्रदान करेगा।