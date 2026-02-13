राजस्थान : गांव के हाईटेक चोर, गूगल मैप से तलाशते अपना ‘शिकार’, फिर आधी रात कर देते कांड

मामले में 3 जनवरी को प्रार्थी नरपत कुमार पुत्र जोगाराम, जाति प्रजापत निवासी कोड, पुलिस थाना सरवाना ने चोरी की रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्टकर्ता के अनुसार 2 व 3 जनवरी की मध्यरात्रि को ताऊ रामाराम के रहवासी बंद मकान के ताले तोड़कर अंदर से सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चुरा ली। इसी रात्रि को कालाराम प्रजापत के घर में बने माताजी के मंदिर, जीवाराम पुरोहित के घर में बने माताजी के मंदिर, विक्रम प्रजापति व वरंजगाराम के बाड़े में बने मंदिरों के ताले भी तोड़े। रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजाराम और शेराराम को गिरफ्तार किया।