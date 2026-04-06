Good News: सालों से सूखे बांध तक इस बार पहुंचेगा जवाई नदी का पानी, 22 गांवों की बदल जाएगी सूरत, जानिए कैसे

वर्ष 2024-25 के बजट में इस कार्य के लिए करीब 2 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में 60 फीसदी तक काम पूरा हो चुका है। आगामी 2 माह में यह शेष कार्य भी पूरा हो जाएगा। इस सीजन मानसून में अच्छी बारिश होने पर न केवल डायवर्सन क्षेत्र के गांवों को अधिक पानी निकासी का लाभ मिलेगा, बल्कि बांध तक भी पर्याप्त पानी पहुंचेगा। इससे आसपास के कृषि कुएं लाभान्वित होंगे।