Weather Update: जोधपुर में आज से मौसम का यू-टर्न, 60 किमी रफ्तार से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

जोधपुर में इसका सर्वाधिक असर मंगलवार को देखने को मिलेगा। इस दौरान जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, कहीं-कहीं ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम अल्पकालिक होगा और बुधवार को इसका असर धीरे-धीरे कम होने लगेगा। गुरुवार तक पूरे प्रदेश से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगले तीन से चार दिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।