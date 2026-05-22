Rajasthan: 16 मई को महिला की हुई नसबंदी, 22 को मौत, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला पहुंचा बीकानेर, परिजनों का हंगामा

समाज के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सोनी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही फलोदी से बड़ी संख्या में समाजबंधु सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ बीकानेर पहुंचे। धरना स्थल पर जेताराम सोनी, छगनलाल सोनी, पूनमचंद सोनी, श्रवण घंटियाली, गजाराम सोनी, देवीलाल सोनी, नवीन सोनी, ओमप्रकाश सोनी, महावीर सोनी, अचलाराम सोनी, अनिल सोनी, जितेंद्र भोजास, किशोर सोनी, रामचंद सोनी, दुर्गाशंकर सोनी और गणेश सोनी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।