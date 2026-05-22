Jodhpur Crime: मौसेरे भाई पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, पति को छोड़ 2 साल से लिव-इन में रह रही थी महिला

Jodhpur Crime News: जोधपुर के खांडा फलसा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने मौसेरे भाई के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने और मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति से अलग रह रही है और पिछले करीब दो वर्षों से जोधपुर में किराए के मकान में अपने मौसेरे भाई के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी।