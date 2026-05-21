आटा-साटा प्रथा का खूनी खेल! व्हाट्सएप पर डाला मौत का स्टेटस, डेढ़ साल की मासूम को लेकर 50 फीट गहरे कुएं में कूदी मां

जानकारी के अनुसार, मोड़ का निंबाहेड़ा निवासी हीरालाल माली की 23 वर्षीय पुत्री मंशा अपनी डेढ़ साल की बेटी हर्षिता के साथ मंगलवार को घर से खेत की ओर निकली थी। लेकिन कुएं में छलांग लगाने से पहले मंशा ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर मौत से जुड़ा एक बेहद भावुक और डरावना स्टेटस लगाया। जैसे ही परिजनों और रिश्तेदारों ने यह स्टेटस देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी अनहोनी की आशंका के चलते परिवार और ग्रामीणों ने तुरंत मंशा की तलाश शुरू कर दी।