अनोखी आस्था: मन्नत पूरी होने पर कोटड़ी श्याम को पहनाई वियतनाम की करेंसी से बनी पोशाक, जानें कैसे पहुंचें मंदिर

कोटड़ी (भीलवाड़ा): राजस्थान के मेवाड़ अंचल में देवी-देवताओं के प्रति भक्तों की अगाध श्रद्धा के कई अनोखे रूप देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और भव्य नजारा भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोटड़ी चारभुजा नाथ (कोटड़ी श्याम दरबार) में देखने को मिला। यहां दो प्रवासी भाइयों ने अपनी मन्नत पूरी होने पर भगवान ठाकुरजी को किसी कपड़े या गोटे-किनारी की नहीं, बल्कि वियतनाम की विदेशी मुद्रा (करेंसी) से बनी एक बेहद विशेष और आकर्षक पोशाक भेंट की।