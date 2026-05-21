21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

अनोखी आस्था: मन्नत पूरी होने पर कोटड़ी श्याम को पहनाई वियतनाम की करेंसी से बनी पोशाक, जानें कैसे पहुंचें मंदिर

आस्था और श्रद्धा के केंद्र प्रसिद्ध कोटड़ी श्याम दरबार में एक अनोखा और भव्य नजारा देखने को मिला। भीलवाड़ा के दो भाइयों ने अपनी मन्नत पूरी होने पर ठाकुरजी को वियतनाम की विदेशी मुद्रा (करेंसी) से बनी एक विशेष और आकर्षक पोशाक भेंट की। इस अनूठी पोशाक को देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

3 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

May 21, 2026

Kotdi Shyam Temple Bhilwara

वियतनाम की मुद्रा से बनी पोशाक भेंट करते हुए (पत्रिका फोटो)

कोटड़ी (भीलवाड़ा): राजस्थान के मेवाड़ अंचल में देवी-देवताओं के प्रति भक्तों की अगाध श्रद्धा के कई अनोखे रूप देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और भव्य नजारा भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोटड़ी चारभुजा नाथ (कोटड़ी श्याम दरबार) में देखने को मिला। यहां दो प्रवासी भाइयों ने अपनी मन्नत पूरी होने पर भगवान ठाकुरजी को किसी कपड़े या गोटे-किनारी की नहीं, बल्कि वियतनाम की विदेशी मुद्रा (करेंसी) से बनी एक बेहद विशेष और आकर्षक पोशाक भेंट की।

जैसे ही ठाकुरजी को यह अनूठी पोशाक धारण कराई गई, उनका रूप निखर उठा। इस अनोखे श्रृंगार को देखने और भगवान के इस अनूठे रूप के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे क्षेत्र में यह घटना कौतूहल और चर्चा का विषय बनी हुई है।

मार्बल कारोबारी भाइयों ने पेश की श्रद्धा की मिसाल

जानकारी के अनुसार, भीलवाड़ा शहर के रहने वाले दो भाई अंकित चेचाणी और विशाल चेचाणी वर्तमान में वियतनाम की एक प्रतिष्ठित मार्बल कंपनी में कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों उनके परिवार की कोई बहुत बड़ी मनोकामना (मन्नत) पूर्ण हुई थी।

ठाकुरजी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और अगाध श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दोनों भाइयों ने वियतनाम की करेंसी (वियतनामी डोंग) के नोटों का उपयोग करके इस विशेष पोशाक को तैयार करवाया।

बुधवार को चेचाणी परिवार के सदस्य गाजे-बाजे और ठाकुरजी के जयकारों के बीच कोटड़ी श्याम मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और सेवा प्रदाताओं व मंदिर के पुजारी को यह पोशाक सुपुर्द की। इसके बाद पुजारियों ने ठाकुरजी का विशेष श्रृंगार कर उन्हें यह पोशाक धारण कराई। पोशाक पहनते ही पूरा गर्भगृह 'जय श्री श्याम' और 'चारभुजा नाथ की जय' के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान हो उठा।

मेवाड़ में पहले भी चढ़ चुकी हैं विदेशी नोटों की पोशाकें

उल्लेखनीय है कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में विदेशी मुद्रा की पोशाक या श्रृंगार सामग्री चढ़ाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ (मंडफिया, चित्तौड़गढ़) में कई बार भक्तों द्वारा करोड़ों रुपए के विदेशी नोटों के बंगले और पोशाकें भेंट की जा चुकी हैं।

भीलवाड़ा शहर के चारभुजा नाथ बड़ा मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल चुका है। खुद कोटड़ी श्याम दरबार में भी इससे पहले श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने पर विदेशी करेंसी से बनी पोशाकें अर्पित कर चुके हैं।

भीलवाड़ा शहर से कोटड़ी श्याम मंदिर कैसे पहुंचें?

अगर आप भी कोटड़ी श्याम के दर्शन करना चाहते हैं और इस दिव्य रूप को निहारना चाहते हैं, तो भीलवाड़ा शहर से यहां पहुंचना बेहद आसान है। भीलवाड़ा से कोटड़ी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है।

  • स्वयं के वाहन या टैक्सी से: भीलवाड़ा शहर से आप कोटड़ी रोड के जरिए सीधे जा सकते हैं। कार या बाइक से पहुंचने में करीब 40 से 45 मिनट का समय लगता है। सड़क मार्ग काफी सुगम और अच्छी स्थिति में है।
  • बस द्वारा: भीलवाड़ा केंद्रीय बस स्टैंड (रोडवेज डिपो) और निजी बस स्टैंड से हर आधे घंटे में कोटड़ी के लिए सीधी बसें और जीप (लोकल ट्रांसपोर्ट) उपलब्ध रहती हैं। इसका किराया भी बेहद किफायती है।
  • रेल मार्ग: मुख्य रेलवे स्टेशन भीलवाड़ा ही है। देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन द्वारा भीलवाड़ा पहुंचकर आप वहां से बस या टैक्सी की मदद से आसानी से कोटड़ी श्याम दरबार पहुंच सकते हैं।

श्रद्धालुओं का मानना है कि कोटड़ी श्याम के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। यही वजह है कि देश-विदेश में बैठे प्रवासी राजस्थानी भी अपनी हर छोटी-बड़ी कामयाबी का श्रेय कोटड़ी चारभुजा नाथ को ही देते हैं।

ये भी पढ़ें

आटा-साटा प्रथा का खूनी खेल! व्हाट्सएप पर डाला मौत का स्टेटस, डेढ़ साल की मासूम को लेकर 50 फीट गहरे कुएं में कूदी मां
भीलवाड़ा
Bhilwara aata sata Pratha

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 10:16 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अनोखी आस्था: मन्नत पूरी होने पर कोटड़ी श्याम को पहनाई वियतनाम की करेंसी से बनी पोशाक, जानें कैसे पहुंचें मंदिर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आटा-साटा प्रथा का खूनी खेल! व्हाट्सएप पर डाला मौत का स्टेटस, डेढ़ साल की मासूम को लेकर 50 फीट गहरे कुएं में कूदी मां

Bhilwara aata sata Pratha
भीलवाड़ा

राजस्थान में 6110 खदानें बंद: ट्रांसपोर्ट और रोजगार पर संकट, सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

Shuts 6110 Mines
भीलवाड़ा

बजरी खनन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकार-लीज धारकों को झटका, अफसरों पर भी गिरेगी गाज

Rajasthan High Court
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप खोलने-बंद करने को लेकर बड़ा अपडेट, इन लोगों पर होगी कार्रवाई

Petrol Pump Opening and Closing Timings in Bhilwara
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में होटल पर रेड: चल रहा था ‘फर्जी इलाज’ का गंदा खेल, 48 ठग अरेस्ट, 78 गाड़ियां जब्त; दिल्ली-UP तक फैले तार

Bhilwara Fake Treatment Racket
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.