Ganesh Tempale: देश में कहीं नहीं, सिर्फ जयपुर में है बिना सूंड वाले गणेशजी का मंदिर, यहां बाल रूप में हैं विराजमान

इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण करीब 290 साल पहले जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इतिहास के अनुसार, महाराजा ने नाहरगढ़ की पहाड़ी पर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। मंदिर में गणेश जी के दो विग्रह हैं, पहला विग्रह आंकडे (मदार) की जड़ से बना है और दूसरा विग्रह अश्वमेघ यज्ञ की पवित्र भस्म से तैयार किया गया है।