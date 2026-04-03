Chittorgarh: राजस्थान का अनोखा मंदिर जहां ‘प्रसाद’ में बंटते हैं असली नोट और सिक्के, जानें पूरा सच

भक्तों का विश्वास है कि इस प्रसाद को घर की तिजोरी या दुकान के गल्ले में रखने से साल भर बरकत बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। मेले जैसा माहौल देखते ही बन रहा था। मंदिर को आकर्षक झांकियों से सजाया गया और माता को छप्पन भोग लगाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर के साथ-साथ मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर से भी हजारों लोग कतारों में खड़े नजर आए। व्यवस्था को संभालने के लिए बानोड़ा बालाजी सेवा मंडल के कार्यकर्ता मुस्तैद रहे। यह आस्था का अनूठा संगम है, जो आधुनिक दौर में भी लोगों को भूमि की ओर खींचता है।