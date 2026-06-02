Pre-Monsoon 2026: चित्तौड़गढ़ में प्री-मानसून सक्रिय, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के साथ सड़कों पर बहा पानी

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोमवार को चित्तौडगढ़ जिले का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार 38 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले करीब दो डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को जहां न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस था, वहीं सोमवार को यह बढकऱ 29.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में बने चक्रवाती तंत्र के कारण मौसम में यह अचानक बदलाव आया है। आगामी 24 घंटों में भी जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी।