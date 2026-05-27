Chittorgarh: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष का आरोप दहेज के लिए जहर देकर मार डाला

विवाहिता की मौत की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह मृतका के पीहर पक्ष के लोग बड़ी संख्या में सांवरियाजी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के बाहर जमकर हंगामा किया और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ गए। माहौल बिगड़ता देख सदर थाना पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने समझाइश देकर परिजनों को शांत कराया। काफी देर तक चली गहमा-गहमी के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव पीहर पक्ष के सुपुर्द किया। दूसरी ओर मृतका के फूफा ससुर विष्णु तेली ने पीहर पक्ष द्वारा लगाए गए जहर देकर मारने के आरोपों को पूरी तरह गलत और निराधार बताया है।