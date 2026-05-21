राजस्थान के इस जिले में 64 करोड़ से बनेगा हाई-लेवल ब्रिज, 20 KM कम हो जाएगा सफर, भूमि पूजन हुआ

चित्तौड़गढ़। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल कपासन चौराहे से मानपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर अब यातायात व्यवस्था सुगम होने जा रही है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के तहत इस मार्ग पर करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य गुरुवार से शुरू हो गया। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने विधि-विधान के साथ भूमि पूजन कर परियोजना का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद शहरवासियों को लंबे समय से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।