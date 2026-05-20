चित्तौड़गढ़ में सवा दो साल में 4151 महिलाओं ने घर छोड़ा, नाता-प्रथा व घरेलू कलह बनी बड़ी वजह

पुलिस अनुसंधान में सामने आया है कि इन मामलों के पीछे 'नाता-प्रथा' एक बड़ा कारण है, जिसे आज के लिव-इन रिलेशनशिप का पारंपरिक रूप माना जा सकता है। राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के ग्रामीण व आदिवासी अंचलों में प्रचलित इस प्रथा के तहत महिलाएं बिना किसी औपचारिक विवाह या कानूनी तलाक के,अपनी मर्जी से पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती हैं। ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा देता है। इसके अलावा 20 से 40 वर्ष के वयस्कों में प्रेम प्रसंग और गृहक्लेश भी घर छोड़ने की मुख्य वजह बन रहे हैं।