चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल-डीजल संकट से राशनिंग शुरू, पंप संचालकों ने खुद तय की लिमिट

खाड़ी देशों में युद्ध के असर के कारण घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल का संकट लगातार बढ़ रहा है। पंपों पर तेल की किल्लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कतारों में खड़े वाहनों के लिए बाकायदा कोटा तय कर दिया गया है। लंबी दूरी का सफर तय करने वाले वाहन चालकों के लिए यह व्यवस्था मुसीबत का सबब बन गई है। नौकरीपेशा वर्ग, किसानों और व्यापारियों का कहना है कि कम तेल मिलने के कारण उन्हें बार-बार पेट्रोल पंपों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनका समय और काम दोनों प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान पत्रिका की टीम ने शहर और आस-पास के पेट्रोल पंपों पर जाकर जमीनी हालात जाने, जो इस प्रकार हैं