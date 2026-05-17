राजस्थान में BJP नेता की हत्या के बाद नर्मदा परिक्रमा, 2000KM तक पैदल चला; मुख्य आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा

11 नवंबर 2025 की सुबह करीब 11 बजे रमेश ईनाणी अपने घर से स्कूटर पर सवार होकर ऑफिस जा रहे थे। तभी सिटी पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार हमलावर ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। ईनाणी को गंभीर हालत में उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि 30 साल पुराने संपत्ति विवाद के कारण हत्या की गई थी। क्योंकि आरोपी रामताराम का ईनाणी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था और रामताराम ने ईनाणी को रास्ते से हटाने के लिए शूटर हायर किए थे।