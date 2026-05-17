Rajasthan Crime: नौकरी का झांसा देकर युवती से दरिंदगी, अश्लील वीडियो बनाया; फिर ब्लैकमेल कर दोबारा रेप

इधर, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा को ब्लैकमेल कर नकदी और लाखों रुपए के गहने हड़पने के मामले में पुलिस ने हरियाणा से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब एक साल से छात्रा को धमकाकर रुपए और जेवर मांग रहा था। पीड़िता के भाई ने एक मई को मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन पिछले कुछ समय से काफी परेशान रहने लगी थी। परिवार ने पूछताछ की तो छात्रा ने बताया कि कोचिंग के दौरान उसकी पहचान नवीन धनखड़ नाम के युवक से हुई थी।