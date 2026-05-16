NEET Paper Leak : सीकर कोचिंग हब से CBI को मिला बड़ा ‘क्लू’, रडार पर चर्चित केमेस्ट्री टीचर  

सीकर में इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद इस केमेस्ट्री टीचर ने कुछ समय के लिए एक अन्य संस्थान में काम किया और फिर अचानक वे नागौर के लाडनूं स्थित एक कोचिंग सेंटर में शिफ्ट हो गए। जांच टीम उनके इस अचानक हुए ट्रांसफर और पलायन के पीछे की टाइमिंग को लेकर भी कड़ी पूछताछ कर रही है।



हालांकि, कुछ सूत्रों का कहना है कि केमेस्ट्री टीचर मूल रूप से दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस अभी इस पते का सत्यापन कर रही है।