खाटूश्यामजी में भीषण सड़क हादसा: कैंपर और सवारी गाड़ी की टक्कर में 23 श्रद्धालु घायल, 7 की हालत नाजुक

खाटूश्यामजी (सीकर): राजस्थान के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूधाम में उस समय मातम पसर गया, जब बाबा श्याम के दर्शनों की अभिलाषा लेकर जा रहे श्रद्धालु एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। रींगस-खाटू मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक कैंपर और सवारी गाड़ी के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में 23 लोग घायल हो गए। इनमें से 7 भक्तों की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है।