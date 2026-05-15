15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

खाटूश्यामजी में भीषण सड़क हादसा: कैंपर और सवारी गाड़ी की टक्कर में 23 श्रद्धालु घायल, 7 की हालत नाजुक

सीकर जिले के खाटूश्यामजी में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। रींगस-खाटू मार्ग पर गोल्डन वाटर पार्क के पास कैंपर और सवारी गाड़ी की आमने-सामने भिड़ंत में 23 श्रद्धालु घायल हो गए। 7 की हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर-जयपुर रेफर किया गया।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

May 15, 2026

Road Accident

क्षतिग्रस्त वाहन और मौके पर मौजूद लोग (फोटो सोशल मीडिया)

खाटूश्यामजी (सीकर): राजस्थान के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूधाम में उस समय मातम पसर गया, जब बाबा श्याम के दर्शनों की अभिलाषा लेकर जा रहे श्रद्धालु एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। रींगस-खाटू मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक कैंपर और सवारी गाड़ी के बीच हुई आमने-सामने की भीषण भिड़ंत में 23 लोग घायल हो गए। इनमें से 7 भक्तों की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, हादसा रींगस-खाटू मार्ग पर स्थित गोल्डन वाटर पार्क के पास हुआ। एक सवारी गाड़ी रींगस से श्रद्धालुओं को लेकर खाटूश्यामजी की ओर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी वाटर पार्क के पास पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह पिचक गए। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत साहस दिखाया और मलबे में फंसे लहूलुहान यात्रियों को बाहर निकाला।

अस्पताल में आपात स्थिति

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। सभी 23 घायलों को तुरंत उप जिला अस्पताल, खाटूश्यामजी पहुंचाया गया। घायलों की भारी संख्या को देखते हुए अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों को तैनात करना पड़ा।

अस्पताल के पीएमओ डॉ. गोगराज सिंह ने बताया, अस्पताल में कुल 23 घायल लाए गए थे। हमारी टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और प्राथमिक उपचार शुरू किया। हालांकि, 7 श्रद्धालुओं की चोटें काफी गंभीर थीं, जिसके चलते उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सीकर और जयपुर (हायर सेंटर) रेफर कर दिया गया है।

दर्शन से पहले ही टूटा श्रद्धा का सफर

हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु राजस्थान समेत अन्य राज्यों से बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने आए थे। रींगस से पदयात्रा या वाहनों के जरिए खाटू पहुंचने का यह मार्ग हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन शुक्रवार की सुबह रफ्तार के कहर ने इन भक्तों के सफर को अस्पताल तक पहुंचा दिया।

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया गया है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हादसा ओवरटेकिंग या तेज गति के कारण हुआ।

ये भी पढ़ें

जयपुर: आगे चल रहा था स्कूल, पीछे हो रहा था देह व्यापार! कमरा खुला तो अंदर के हालात देख पुलिस के उड़ गए होश
जयपुर
Crime News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 May 2026 01:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / खाटूश्यामजी में भीषण सड़क हादसा: कैंपर और सवारी गाड़ी की टक्कर में 23 श्रद्धालु घायल, 7 की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

NEET Paper Leak Case: पिछले साल चयनित नीट स्टूडेंट के लिए आया बड़ा अपडेट, SOG खंगाल रहा रिकॉर्ड

NEET Paper Leak Case Update
सीकर

NEET Paper Leak में कन्सलटेंसी का खेल! इसलिए बढ़ रहा फर्जीवाड़ा; स्टूडेंट्स को हो रहा बड़ा नुकसान

NEET Paper Leak Consultancy Network
सीकर

सीकर की खदान में भूस्खलन होने से बड़ा हादसा, 4 श्रमिक मलबे में दबे, 3 को निकाला; एक की तलाश जारी

Landslide in Mine
सीकर

RIICO-Bikaner Bypass: सीकर में 450 मीटर जमीन ने रोकी करोड़ों की सड़क, 8 साल से अटकी फाइल

RIICO-Bikaner Bypass road project
सीकर

Success Story: रिवीजन के सहारे सीकर की तान्या ने 500 में से 499 नंबर लाकर रचा इतिहास, जानें कहां कटा 1 नंबर

CBSE 12th Result 2026
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.