सीकर की खदान में भूस्खलन होने से बड़ा हादसा, 4 श्रमिक मलबे में दबे, 3 को निकाला; एक की तलाश जारी

भूस्खलन की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। जुलाई 2022 में पाटन के रैला गांव की खदान में भूस्खलन से दो मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि सितंबर 2025 में डोकन क्षेत्र की खदान में तीन मजदूर दब गए थे, जिनमें दो की जान चली गई। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यदि समय रहते सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना नहीं करवाई गई तो आने वाले समय में और बड़े हादसे होने से इनकार नहीं किया जा सकता।