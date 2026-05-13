NEET Exam Paper Leak: हर छात्र पर बढ़ेगा 30000 रुपए अतिरिक्त खर्च, नीट रद्द होने से बढ़ा आर्थिक और मानसिक तनाव

नीट की तैयारी करने, टेस्ट सीरीज , डाउट काउंटर व डाउट क्लासेज और सेल्फ स्टडी के लिए सीकर आने लगे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि तीन साल में दो बार नीट का पेपर आउट हो गया है, इससे विद्यार्थी व उनके अभिभावकों का एनटीए एजेंसी व नीट दोनों पर से विश्वास उठ रहा है। हालांकि विषय विशेषज्ञों और कोचिंग संस्थान के संचालकों का कहना है कि नीट परीक्षा हुए सिर्फ 9 दिन ही हुए हैं, ऐसे में विद्यार्थियों की तैयारी पूरी है और उनका पढ़ाई का रिद्म नहीं टूटा है, ऐसे में उन्हें तैयारी करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक्सपर्ट बोले कि बच्चे इधर -उधर की नहीं सोचें और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ तैयार में जुट जाएं। सेल्फ स्टडी व रेगुलर टेस्ट सिरीज पर फाेकस करें।