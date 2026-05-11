11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan: सीकर में BJP नेता का अपहरण, दोनों पैर तोड़े, मरने की हालत में छोड़ भागे बदमाश

सीकर जिले में रींगस इलाके के बावड़ी गांव में भाजपा नेता राजेंद्र बाजिया को बदमाशों ने अगवाकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने बाजिया के दोनों पैर तोड़ दिए।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

May 11, 2026

Sikar Crime News

अस्पताल में इलाज जारी (पत्रिका फोटो)

Sikar Crime News: सीकर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रींगस थाना इलाके के बावड़ी गांव में रविवार तड़के बदमाशों ने भाजपा नेता राजेंद्र बाजिया को निशाना बनाया। बदमाशों ने न केवल उनका अपहरण किया, बल्कि सुनसान इलाके में ले जाकर धारदार हथियारों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में राजेंद्र बाजिया के दोनों पैर टूट गए हैं।

जानकारी के अनुसार, घटना रविवार सुबह करीब 3:30 बजे की है। पीड़ित राजेंद्र बाजिया ने बताया कि दो गाड़ियों में सवार होकर आए 8-10 हथियारबंद बदमाश उनके फार्महाउस पर पहुंचे। बदमाशों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद उनके भांजे को एक कमरे में बंद कर दिया। भांजे ने किसी तरह फोन के जरिए घटना की जानकारी राजेंद्र बाजिया को दी।

सूचना मिलते ही राजेंद्र बाजिया अपने फार्महाउस के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में बदमाशों ने उनकी गाड़ी को आगे और पीछे से घेर लिया। बदमाश उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए।

सुनसान इलाके में ले जाकर किया हमला

आरोप है कि बदमाश बाजिया को धीरजपुरा गांव के पास एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां बदमाशों ने उन पर धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला किया। हमले में उनके दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से घायल बाजिया को रींगस कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

घटना को लेकर राजेंद्र बाजिया के भांजे शेर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में विक्की कुड़ी लाखनी, नरेंद्र ऐचरा, और विजेंद्र मील सौथलिया सहित 8 से 10 अन्य लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

राजनीतिक गलियारों में हड़कंप

राजेंद्र बाजिया क्षेत्र के सक्रिय नेता हैं और उनकी पत्नी सावित्री देवी वर्तमान में भाजपा की जिला मंत्री हैं। इस हमले के बाद इलाके के भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन का कहना है, टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल, पुलिस हमले के कारणों और पुरानी रंजिश के पहलुओं की भी जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

जयपुर एयरपोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी निकली ठग, नौकरी का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, बनाए फर्जी आईडी कार्ड
जयपुर
Jaipur Airport Job Fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 08:15 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: सीकर में BJP नेता का अपहरण, दोनों पैर तोड़े, मरने की हालत में छोड़ भागे बदमाश

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीट परीक्षा से पहले बिके गैस पेपर से हूबहू आए 140 सवाल

NEET UG 2026 paper leak news, NTA alert for medical students, NEET exam 2026 fake paper telegram, NTA official notification NEET UG, NEET UG 2026 Exam Date, neet.nta.nic.in
सीकर

सीकर: आखिर क्यों एक महिला ने तोड़ी शिव परिवार की मूर्तियां? ये रही वजह

Sikar
सीकर

राजस्थान में NEET परीक्षा से पहले बिके पेपर! हूबहू आए कई सवाल, DGP तक पहुंचा मामला तो जांच में जुटी ATS-SOG

NEET UG 2026 Exam
सीकर

Sikar: अस्पताल जा रही छात्रा को होटल में ले गया शिक्षक, किया रेप का प्रयास; अब आरोपी को 20 साल की जेल

sikar rape case
सीकर

कुख्यात हिस्ट्रीशीटर पर राजस्थान के 3 जिलों में 16 गंभीर मामले दर्ज, फिर भी चवन्नी का इनाम, अब 9 जनों में बंटेगे 25 पैसे

History-sheeter Sunil alias Pandya
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.