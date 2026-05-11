Rajasthan: सीकर में BJP नेता का अपहरण, दोनों पैर तोड़े, मरने की हालत में छोड़ भागे बदमाश

राजेंद्र बाजिया क्षेत्र के सक्रिय नेता हैं और उनकी पत्नी सावित्री देवी वर्तमान में भाजपा की जिला मंत्री हैं। इस हमले के बाद इलाके के भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन का कहना है, टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल, पुलिस हमले के कारणों और पुरानी रंजिश के पहलुओं की भी जांच कर रही है।