Sikar: अस्पताल जा रही छात्रा को होटल में ले गया शिक्षक, किया रेप का प्रयास; अब आरोपी को 20 साल की जेल

विशिष्ट लोक अभियोजक भवानीसिंह जेरठी ने बताया कि 11 दिसंबर 2023 को पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षक हेमंत कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी गोविंदपुरा, श्रीगंगानगर ने छात्रा को होटल में ले जाकर उसके साथ रेप का प्रयास किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।