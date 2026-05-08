खबर ज़रा हटके : न ज्ञापन- न प्रदर्शन, सीएम भजनलाल ने ‘हाथों-हाथ’ पूरी की बेटियों की ये बड़ी मांग 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गुरुवार को सीकर जिले के जाजोद दौरे ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो, तो सरकारी फाइलें कछुए की चाल से नहीं, बल्कि बिजली की गति से दौड़ती हैं। जाजोद की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों के लिए 8 मई 2026 की सुबह किसी सपने के सच होने जैसी थी। जिस मांग के लिए सालों लग जाते हैं, वह मुख्यमंत्री के एक निर्देश पर चंद घंटों में धरातल पर उतर आई।