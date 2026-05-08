आरजीएचएस: कल्याण अस्पताल में नियमित सर्जरी सेवाएं बहाल

सीकर. आरजीएचएस घोटाले के मामले में कल्याण अस्पताल के चिकित्सकों ने सात दिन के लिए कार्य बहिष्कार खत्म कर दिया है। राजस्थान पत्रिका में सरकारी अस्पतालों में तीन दिन से ओपीडी के बहिष्कार के कारण ऑपरेशन बंद होने व ओपीडी और आईपीडी घटने को लेकर खबर का प्रकाशन किया। इसके बाद जिम्मेदार हरकत में आए। कॉलेज प्रिंसीपल डॉ. अशोक चौधरी ने गुरुवार सुबह चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की। वार्ता में बहिष्कार समाप्त होने की घोषणा के बाद प्रबंधन सहित मरीजों ने राहत की सांस ली। चिकित्सकों ने ओपीडी संभाल ली। अस्पताल में गुरुवार से मरीजों के नियमित ऑपरेशन किए जाएंगे। निजी अस्पतालों में भी मरीजों को ओपीडी की नियमित सेवाएं मिलेगी। हालांकि निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत मरीजों को केसलैस उपचार नहीं मिलेगा। इधर आरजीएचएस मामले में पूर्व अधीक्षक डॉ. केके अग्रवाल और निजी लैब संचालक डॉ. बी लाल को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।