Rajasthan News : स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधना से ‘ब्रेक अप’ के बाद अब पलाश मुच्छल की राजस्थान में एंट्री, खाटू श्याम जी से लेकर सालासर तक लगाई धोक  

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर पलाश मुच्छल इन दिनों अपनी सुरीली धुनों से ज्यादा विवादों और कानूनी झमेलों के लिए सुर्खियों में हैं। हाल ही में एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे और स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ शादी टूटने के गम के बीच पलाश राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर दर्शन करते नजर आए। पलाश ने अपने इंस्टाग्राम पर राजस्थान के मंदिरों की तस्वीरें साझा की हैं, लेकिन उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पलाश को किस बात का डर है?