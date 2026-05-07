Rajasthan News : खाट पर ‘रात्रि जनसुनवाई’ से लेकर गांव की गलियों में ‘मॉर्निंग वॉक’, प्रतापगढ़ में दिखा CM भजनलाल का सरप्राइज अवतार

Cm Bhajan Lal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह एक अलग ही अंदाज़ में दिखे। प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव के निवासियों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। जब आम तौर पर मुख्यमंत्री भारी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, तब सीएम भजनलाल ने सुरक्षा की दीवार लांघकर ग्रामीणों के बीच एक साधारण व्यक्ति की तरह समय बिताया। सुबह की "मॉर्निंग वॉक" से लेकर खाट पर बैठकर चाय पीने तक, मुख्यमंत्री का यह अंदाज 'विकसित राजस्थान' की नई तस्वीर पेश कर रहा है।
गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बम्बोरी की गलियों में पैदल भ्रमण पर निकले।
भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पटनी स्थित प्राचीन गंगेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे।
पूजा-अर्चना: उन्होंने देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक किया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।
सोशल मीडिया संदेश: सीएम ने पोस्ट कर लिखा, "महादेव की कृपा से राजस्थान निरंतर विकास, शांति और जनकल्याण के पथ पर अग्रसर रहे, यही मेरी प्रार्थना है।"
मुख्यमंत्री ने गांव में केवल भ्रमण ही नहीं किया, बल्कि 'ग्राम विकास चौपाल' लगाकर जनता की समस्याओं को भी सुना।
मुख्यमंत्री की ऊर्जा और उनके 'वर्काहोलिक' अंदाज ने सबको प्रभावित किया।
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