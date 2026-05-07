Rajasthan News : खाट पर ‘रात्रि जनसुनवाई’ से लेकर गांव की गलियों में ‘मॉर्निंग वॉक’, प्रतापगढ़ में दिखा CM भजनलाल का सरप्राइज अवतार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह एक अलग ही अंदाज़ में दिखे। प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव के निवासियों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। जब आम तौर पर मुख्यमंत्री भारी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, तब सीएम भजनलाल ने सुरक्षा की दीवार लांघकर ग्रामीणों के बीच एक साधारण व्यक्ति की तरह समय बिताया। सुबह की "मॉर्निंग वॉक" से लेकर खाट पर बैठकर चाय पीने तक, मुख्यमंत्री का यह अंदाज 'विकसित राजस्थान' की नई तस्वीर पेश कर रहा है।