Pratapgarh: 12वीं के छात्र की हत्या के बाद फूटा गुस्सा, आरोपियों के घरों में लगाई आग, भारी पुलिस बल तैनात

बता दे कि पिछले महीने बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। कुछ लोगों ने घर में घुसकर गोविंद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने हालात अपने हाथ में ले लिए थे। गांव में तनाव इस कदर बढ़ गया था कि पुलिस और फायर ब्रिगेड को अंदर तक घुसने नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने डामर सड़क पर पत्थर और लकड़ियां डालकर रास्ता बंद कर दिया गया था और पुलिस पर भी जमकर पथराव किया था।