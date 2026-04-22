राजस्थान में पशुओं का वृहद टीकाकरण अभियान शुरू, प्रतापगढ़ जिले में 4,85,500 जानवरों को लगेंगे टीके

प्रतापगढ़। जिले में पशुओं को खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) जैसे संक्रामक रोग से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मानसून से पहले चलाया जा रहा यह अभियान 15 मई तक जारी रहेगा। विभाग को इस बार 4 लाख 85 हजार 500 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें गोवंश और भैंसवंश दोनों शामिल हैं। अब तक एक लाख 20 हजार से अधिक पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और शेष लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं।