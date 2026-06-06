Pratapgarh: ड्रग कूरियर की आलीशान कोठी और लग्जरी SUV फ्रीज, 7 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई

थाना प्रभारी शिवलाल मीणा ने बताया कि 21 फरवरी 2026 को अरनोद थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नारायणलाल मीणा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 किलो 708 ग्राम ब्राउन शुगर तथा 1 किलो 723 ग्राम ब्राउन शुगर में मिलाए जाने वाले रसायन बरामद किए थे। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। बाद की जांच में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है और इसी अवैध कारोबार से उसने संपत्ति अर्जित की है। जांच में उसके नाम पर गांव फरेडी स्थित लगभग 60 लाख रुपए मूल्य का मकान तथा करीब 10 लाख रुपए कीमत की जीप चिन्हित की गई। दोनों संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 70 लाख रुपए आंका गया है।