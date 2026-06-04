Rajasthan Crime: कांस्टेबल ने दोस्त के साथ बैठे छोटे भाई को मारा चाकू, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार नागदेड़ा निवासी मुकेश मीणा अपने दोस्त मनीष मीणा के साथ गांव के बाहर एक पुलिया पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई कैलाश मीणा, जो हथुनिया थाने में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत है, वहां पहुंचा और हमला कर दिया। पता चला है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी और तनाव की स्थिति बन चुकी थी, जिसके कारण रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही थी और परिवार में तनाव का माहौल बना हुआ था।