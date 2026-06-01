Pratapgarh: महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत के मामले में छोटीसादड़ी बंद, जानिए करणी सेना ने क्या कहा

Pratapgarh : करणी सेना एवं सर्व समाज के आह्वान पर आज छोटीसादड़ी में स्वैच्छिक नगर बंद रखा गया है। नगर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस बंद का समर्थन किया। इसके साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजित नगर बंद के दौरान व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मृतका के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और न्याय की मांग का समर्थन किया।