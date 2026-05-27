Pratapgarh: खरीफ सीजन का लक्ष्य बढ़ा, मक्का-सोयाबीन की फसल पर विशेष फोकस

मक्का की बुवाई का लक्ष्य 55 हजार हैक्टेयर रखा गया है, जबकि गत वर्ष 52.756 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में मक्का की बुवाई की गई थी। इसके साथ ही तिलहन फसलों में सोयाबीन का लक्ष्य 118 हजार हैक्टेयर तय किया गया है। हालांकि यह गत पांच वर्षों के औसत 133.270 हजार हेक्टेयर से कम है, लेकिन गत वर्ष की तुलना में विभाग ने संतुलित लक्ष्य रखा है। मूंगफली का लक्ष्य भी बढ़ाकर 12 हजार हेक्टेयर किया गया है। दलहन फसलों में कुल 2.345 हजार हेक्टेयर बुवाई का लक्ष्य तय किया गया है। उड़द और अरहर के क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।