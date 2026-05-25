Pratapgarh: ODOP नीति में हुआ अहम बदलाव, थेवा कारोबारियों को मिलेगा 20 लाख रुपए तक अनुदान

उन्होंने बताया कि अब ओडीओपी नीति के तहत निजी संस्थानों के माध्यम से भी तकनीकी अपग्रेडेशन कराया जा सकेगा, जिस पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। पूर्व में यह सुविधा केवल राजकीय संस्थानों के माध्यम से तकनीकी उन्नयन कराने पर उपलब्ध थी। इस बदलाव से इकाइयां आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग कर कम ऊर्जा खपत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक इकाइयों को नीति का लाभ दिलाकर स्थानीय उत्पादों को मजबूती प्रदान करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। चयनित ओडीओपी उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए भी सहायता दी जा रही है।