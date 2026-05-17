Rajasthan Accident: ट्रेलर की टक्कर से 30 फीट दूर जाकर गिरे, पलभर में 3 युवकों की मौत; मचा कोहराम

प्रतापगढ़। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर सेवरा गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक बाइक को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार ट्रेलर ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि तीनों युवक करीब 30 फीट दूर जा गिरे और उनके सिर में गंभीर चोटें आने से मौके पर ही मौत हो गई।