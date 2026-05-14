सीतामाता मंदिर, वन्यजीव और दुर्लभ वनस्पतियां… प्रतापगढ़ का यह अभयारण्य बना आकर्षण का केंद्र

वन विभाग की और से अभयारण्य क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा और वन्यजीव संरक्षण के लिए कई विकास कार्य कराए गए है। सहायक वन संरक्षक सोमेश्वर त्रिवेदी ने बताया कि

पर्यटकों की सुविधा के लिए एक वॉच टावर, एक आरओ वाटर पॉइंट, पांच स्थानों पर सिटिंग पॉइंट और तीन व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा चार किलोमीटर लंबे वन पथ का संधारण कराया गया है। वन्यजीवों के लिए 10 आर्टिफिशियल वाटर होल

बनाए गए हैं, जिससे गर्मी में वन्यजीवों को पानी उपलब्ध हो सके। जाखम बांध, पूंगातालाब और आरामपुरा में विश्राम गृह भी बनाए गए हैं। पूंगातालाब क्षेत्र में पांच ट्री-हट तैयार किए गए है, जहां पर्यटक प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं।