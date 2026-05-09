राजस्थान की इस मुख्य सड़क पर झांक रही मौत, 66.85 करोड़ खर्च कर बनी सीसी रोड पर हो रहे हादसे

सबसे खराब स्थिति दलोट और निनोर के बीच बताई जा रही है, जहां सडक़ के बीच आधा-आधा फीट तक चौड़ी दरारें उभर आई हैं। कई स्थानों पर कंक्रीट की परतें ऊपर उठ गई हैं और सड़क गहरे कटाव में बदल चुकी है। तेज रफ्तार वाहन अचानक इन दरारों में फंस जाते हैं, जिससे बाइक सवार संतुलन खोकर गिर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई महीनों से लगातार छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं और कुछ गंभीर दुर्घटनाओं में लोगों की जान तक जा चुकी है।