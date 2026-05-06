प्रतापगढ़ में सीएम भजनलाल शर्मा का दिखा देसी अंदाज, गेर नृत्य में थिरके, खाट पर बैठकर सुनी किसानों की समस्याएं

यहां आयोजन स्थल पर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई। विद्यालय के आसपास के घरों की छतों पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। कार्यक्रम स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। खासतौर पर महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस दौरान सांसद सीपी जोशी, मंत्री मंजू बाघमार, मंत्री गौतम दक, मंत्री हेमंत मीणा, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जिला अध्यक्ष महावीरसिंह कृष्णावत, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।