Pratapgarh: कांठल का हरिद्वार कहलाने वाले तीर्थ में मिलता पाप मुक्ति सर्टिफिकेट…खंडित शिवलिंग की होती पूजा

यहां जीव हत्या के पाप से मुक्ति मिलने की मान्यता प्रचलित है। किसी व्यक्ति से जीव की हत्या हो जाने पर या समाज से अलग किए जाने की स्थिति में पापमोचनी गंगा कुंड में स्नान कराया जाता है। इसके बाद मंदिर का पुजारी की ओर से पूजा-अर्चना और अन्य धार्मिक क्रियाएं कराई जाती है। इसके बाद पापमुक्ति का प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। मान्यता है कि सप्त ऋषियों में शामिल गौतम ऋषि का गोहत्या का कलंक भी इसी कुंड में स्नान करने से समाप्त हुआ था।