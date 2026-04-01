18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

India Post Office: राजस्थान में पोस्ट ऑफिस ने एक ही साइन पर खोल दिए 20 खाते, घर पहुंची पासबुक तो ग्राहक के उड़े होश

India Post Office: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से डाक विभाग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही साइन पर ग्राहक के 20 खाते खोल दिए गए। 20 पासबुक घर पहुंचने पर ग्राहक की चिंता बढ़ गई।

2 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Kamal Mishra

Apr 18, 2026

post office

post office (फोटो सोर्स: X हैंडल)

प्रतापगढ़। जिले में डाक विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पोस्टमैन पर लक्ष्य पूरा करने के दबाव में एक ही ग्राहक के नाम पर 20 आरडी (रिकरिंग डिपॉजिट) खाते खोलने का आरोप लगा है। मामला उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और उच्च अधिकारियों ने जांच के निर्देश दे दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित मनोज जोशी ने 25 मार्च को एक आरडी खाता खुलवाने के लिए संबंधित पोस्टमैन को दो हजार रुपए दिए थे। उनका कहना है कि उन्होंने केवल एक खाता खुलवाने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। आरोप है कि पोस्टमैन ने उसी फॉर्म का उपयोग करते हुए 26 मार्च को 100-100 रुपए की राशि के 20 अलग-अलग आरडी खाते खोल दिए। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी तब सामने आई जब शुक्रवार को पोस्टमैन खुद 20 पासबुक लेकर मनोज जोशी के घर पहुंचा।

20 पासबुक देख ग्राहक हुआ हैरान

अचानक इतनी बड़ी संख्या में खाते देखकर पीड़ित हैरान रह गया और उसने पोस्टमैन से इस बारे में पूछताछ की। इस पर पोस्टमैन ने स्वीकार किया कि मार्च माह का लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण उसने ऐसा किया। उसने बताया कि विभाग की ओर से उसे 101 आरडी खाते खोलने का टारगेट दिया गया था, लेकिन 23 मार्च तक केवल 81 खाते ही खुल पाए थे। लक्ष्य पूरा करने के दबाव में उसने यह कदम उठाया।

20 खातों का संचालन करना मुश्किल

पीड़ित मनोज जोशी ने 20 खाते खोलने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि एक साथ 20 खातों का संचालन करना, हर महीने जमा पर्चियां भरना और रिकॉर्ड संभालना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने इस संबंध में स्थानीय पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पोस्टमास्टर से शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है।

विभाग ने जांच के दिए निर्देश

मामले को गंभीरता से लेते हुए डाक अधीक्षक जब्बार खां ने कहा कि घटना उनके संज्ञान में आ चुकी है। पूरे प्रकरण की जांच करवाई जा रही है और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभागीय जांच जारी है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है।

पोस्टमैन ने स्वीकार की गलती

'विभाग की ओर से मार्च माह में 101 आरडी खाते खोलने का लक्ष्य दिया गया था। 23 मार्च तक 81 खाते ही खुले थे और लक्ष्य पूरा करने का दबाव था। इसी कारण यह गलती हुई।' -कैलाश मीना, पोस्टमैन

जांच के बाद होगी कार्रवाई

'मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।' -जब्बार खां, डाक अधीक्षक

ये भी पढ़ें

RAS Result 2024: ड्राइवर के बेटे को आरएएस में मिली सफलता, पिता की आंखों से छलके आंसू, पढ़ें संघर्ष की कहानी
राजसमंद
RAS Result 2024, RAS Result Success Story, Kumbhalgarh news, Rajasthan RAS result 2024, Harpal Singh Solanki rank 319, Barind village success story, driver son success Rajasthan, rural Rajasthan achievement, RAS success story Rajasthan, Rajasthan PCS result news, inspirational village story Rajasthan, Rajsamand news update, self study success Rajasthan, government job success story Rajasthan, Rajasthan youth inspiration, village topper Rajasthan, Rajasthan competitive exam news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय डाक

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 09:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / India Post Office: राजस्थान में पोस्ट ऑफिस ने एक ही साइन पर खोल दिए 20 खाते, घर पहुंची पासबुक तो ग्राहक के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Operation Trinetra: ड्रग्स तस्कर की 2.78 करोड़ की संपत्ति फ्रीज; फार्म हाउस-लग्जरी कारें, घोड़े और भैंसें अटैच

ड्रग्स तस्कर की संपत्ति ​फ्रीज, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Pratapgarh: रहस्यमयी बीमारी का तांडव; 13 बच्चों की मौत के बाद फिर 6 साल की मासूम की गई जान, गांव में दहशत

धरियावद में चिकित्सा विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Pratapgarh: फार्म हाउस में चल रहा था 12.75 करोड़ का खेल, पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप, 6 आरोपी अरेस्ट

आरोपियों से बरामद लैपटॉप और मोबाइल फोन, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Pratapgarh: नाबालिगों ने बनाई प्लानिंग, चेन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश, 2 आरोपी अरेस्ट

धरियावद पुलिस थाना, पत्रिका फोटो
प्रतापगढ़

Pratapgarh: कर्मचारियों की हड़ताल से सहकारी व्यवस्थाएं ठप, खाद-बीज वितरण और ऋण वसूली बंद, किसान बेहाल

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.