India Post Office: राजस्थान में पोस्ट ऑफिस ने एक ही साइन पर खोल दिए 20 खाते, घर पहुंची पासबुक तो ग्राहक के उड़े होश

जानकारी के अनुसार, पीड़ित मनोज जोशी ने 25 मार्च को एक आरडी खाता खुलवाने के लिए संबंधित पोस्टमैन को दो हजार रुपए दिए थे। उनका कहना है कि उन्होंने केवल एक खाता खुलवाने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। आरोप है कि पोस्टमैन ने उसी फॉर्म का उपयोग करते हुए 26 मार्च को 100-100 रुपए की राशि के 20 अलग-अलग आरडी खाते खोल दिए। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी तब सामने आई जब शुक्रवार को पोस्टमैन खुद 20 पासबुक लेकर मनोज जोशी के घर पहुंचा।