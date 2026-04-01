RAS Result 2024: राजस्थान में ड्राइवर का बेटा बना सरकारी ‘अफसर’, पिता की आंखों से छलके आंसू, पढ़ें सफलता की कहानी

उनकी मां मुन्ना कुंवर गृहिणी हैं, जिन्होंने भी हर कदम पर बेटे का साथ दिया। परिवार की सादगी और संघर्ष ने हरपाल को हमेशा जमीन से जोड़े रखा और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना सिखाया। आज जब हरपाल आरएएस अधिकारी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके पिता की आंखों में गर्व साफ झलकता है। यह सफलता केवल हरपाल की नहीं, बल्कि उस पिता के सपनों की जीत है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने बेटे को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं बेटे की सफलता को देख पिता की आंखों में खुशी से आंसू छलक आए।