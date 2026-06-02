Kumbhalgarh Power Crisis: बिजली संकट से जूझ रहे होटल, जनरेटरों के भरोसे चल रहा पर्यटन उद्योग

होटल एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि बिजली संकट का मुद्दा लगभग हर प्रशासनिक बैठक, जनसुनवाई और सरकारी कार्यक्रम में उठाया जाता है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। उनका मानना है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इसका असर केवल होटल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, रेस्तरां, दुकानदारों, टैक्सी संचालकों और पर्यटन आधारित अन्य व्यवसायों पर भी पड़ेगा। व्यवसायियों का कहना है कि होटलों की आय लगातार प्रभावित होने से रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। यदि संचालन लागत बढ़ती रही और आमदनी घटती रही तो होटलों को कर्मचारियों की संख्या कम करने अथवा वेतन संबंधी कटौती जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।