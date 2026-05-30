Lala Eleven gang: लाला इलेवन गैंग पर खमनोर पुलिस का फाइनल क्रैकडाउनः2 अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद

थानाधिकारी ने बताया कि गैंग बनाकर सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने के मामले में थाना क्षेत्र के झालों की मदार में सरवड़ियों की भागल निवासी कैलाशसिंह उर्फ खुशी (25) पुत्र नाथूसिंह दसाणा, मोखाड़ा में गांगवा की भागल निवासी हेमेन्द्रसिंह उर्फ सूर्या उर्फ सुरेश (31) पुत्र प्रेमसिंह राजपूत एवं मोखाड़ा निवासी मोहनसिंह (20) पुत्र देवीसिंह परमार को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भाटी ने बताया कि हाल ही में क्षेत्र में सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा गैंग बनाकर अवैध हथियारों के प्रदर्शन एवं आपसी छींटाकशी की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। इस पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार थाना स्तर पर विशेष टीमें गठित कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से लाला इलेवन गैंग की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी।