Rajasthan Accident: भांजे-भतीजे के साथ युवक की मौत, ट्रेलर के टायर में फंसे शव, भैरूनाथजी दर्शन करके लौट रहे थे घर

आमेट थानाधिकारी ओम सिंह चुंडावत ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। मामले की जांच जारी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर नियंत्रण लगाने और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।