Rajsamand: नई कृषि मंडी में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल! किसानों से डेढ़ गुना वसूली से मचा हड़कंप

वहीं ठेकेदार के मुनीम ने स्वीकार किया कि अतिरिक्त गेहूं और मजदूरी लेने के निर्देश ठेकेदार की ओर से दिए गए थे। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे ठेकेदार उदयलाल अहीर ने ऐसे किसी भी निर्देश से इनकार करते हुए खुद को मामले से अलग बताया। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रशासनिक जांच में मौके पर ही गड़बड़ियां उजागर हो गईं, तो अब तक किसानों से अतिरिक्त रूप से वसूले गए गेहूं और मजदूरी की भरपाई कैसे होगी। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावे करने वाली सरकार के बीच आखिर मंडी में यह खेल किसकी सरपरस्ती में चल रहा था, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।