कुंभलगढ़ दुर्ग की 200 साल पुरानी जेल को बनाया टॉयलेट, इतिहास संरक्षण मॉडल सवालों के घेरे में

Kumbhalgarh Heritage Controversy: कुंभलगढ़ दुर्ग में इतिहास संरक्षण को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। विश्व विरासत दुर्ग की तलहटी में स्थित करीब 200 वर्ष पुरानी रियासतकालीन जेल की बैरकों को अब महिला और पुरुष शौचालय में बदल दिया गया है। कभी जहां कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद रखा जाता था, वहां आज फ्लश और टाइल्स नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि यह मामला अब संरक्षण बनाम सुविधा के सवालों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।