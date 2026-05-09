Rajsamand: शौर्य भूमि हल्दीघाटी में मानवता शर्मसार, झाड़ियों में पड़ा मिला चंद घंटों का नवजात बालक

नवजात बलीचा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ठीक सामने सड़क के पार स्थित एक होटल के करीब 40 फीट पीछे झाड़ियों में पड़ा मिला। होटल संचालक को सुबह करीब 7 बजे शिशु के रोने की आवाज आई। उसने नवजात शिशु देखा गांव के लोग को सूचना दी। स्थानीय निवासी शैलेश गिरी गोस्वामी, सत्यनारायण श्रीमाली, किशन श्रीमाली, नितेश वैष्णव, शंभू रेबारी सहित कई लोग मौके पर पहुंचे और खमनोर थाना पुलिस को सूचित किया।

पुलिस व ग्रामीण नवजात शिशु को लेकर खमनोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद शिशु को रेफर किया गया। शिशु को नाथद्वारा स्थित श्रीगोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसे एनआईसीयू (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) में भर्ती कराया। बच्चे का इलाज चल रहा है।