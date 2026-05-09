शेखावाटी खबर: खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी,17.49 KM रेल लाइन पर बनेंगे 2 स्टेशन

रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2023-24 में रींगस-खाटूश्याम नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी थी। सर्वे और डीपीआर तैयार कर बोर्ड को भेजी जा चुकी है, लेकिन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण लाइन बिछाने का कार्य शुरू नहीं हो सका है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जमीन संबंधी समस्याएं दूर होते ही परियोजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। रेलवे प्रशासन भूमि अघिग्रहण के लिए तेजी से कवायद कर रहा है। माना जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होते ही रेलवे लाइन बिछाने और हाल्ट स्टेशन के विकास कार्य शुरू हो जाएंगे।