Jaipur Metro Phase-2 : जयपुर मेट्रो फेज-2 के निर्माण की राह आसान, एडीबी देगा 6500 करोड़ का लोन

लगभग 13,500 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले इस प्रोजेक्ट में एडीबी 6,565 करोड़ रुपए का ऋण देगा। मेट्रो के सिविल पैकेज की बिड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिकल और ट्रैक पैकेजों के लिए ऋण प्रक्रिया तेज करने पर चर्चा की। इसके अलावा एडीबी राजस्थान शहरी लिवेबिलिटी (10,959 करोड़), पृथ्वी परियोजना (1,140 करोड़) और जल संसाधन परियोजनाओं (3,707 करोड़) के लिए भी ऋण देगा, जिसकी समीक्षा के लिए बैंक की टीम जल्द राजस्थान आएगी।